نمو قياسي لأرباح «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد) ارتفع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 608 ملايين درهم مقارنةً مع 270 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، وبارتفاع نسبته 26% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2020. ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة. وارتفعت إيرادات المصرف بنسبة 3.3% لتبلغ 1.336 تريليون درهم، مقارنة مع 1.292 تريليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وشهد المصرف نمواً في الايرادات من غير التمويل بنسبة 30%، مما عوّض التأثير الناجم عن انخفاض معدلات الأرباح. كما تراجعت النفقات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي بسبب التطبيق الناجح لمبادرات التكنولوجيا الرقمية على تقليل تكلفة المبيعات واستقطاب العملاء إضافة إلى تبسيط العمليات الداخلية. كما حافظ المصرف على قوة ميزانيته العمومية مع تنمية قاعدة الأصول بنسبة 6.5%. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو تمويل العملاء بنسبة 5% قياساً بالربع الأول من عام 2020.