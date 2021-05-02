كيف تحمى بيانات بطاقتك الائتمانية؟

حسام عبدالنبي (دبي)

سرعت جائحة "كوفيد -19" من الاعتماد على حلول الدفع غير النقدي في الشراء والتسوق عبر الإنترنت للاحتياجات اليومية خاصة بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وكذا إتمام المعاملات المصرفية "أون لاين"، وتالياً زادت محاولات سرقة بيانات البطاقات من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة. وتنصح البنوك المختلفة عملاء البنوك باتباع عدد من النصائح العامة لحماية البطاقات وهي:

1. تجنب حفظ البيانات السرية للبطاقة (خاصة الرقم السري الموجود في خلفية البطاقة) على الحساب الشخصي الخاص في مواقع التسوق الإلكتروني من أجل تكرار الشراء من دون إدخال البيانات مجدداً.

2. حماية البطاقة ذاتها وعدم وضعها دون رقابة في العمل أو في السيارة.

3. عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالبطاقة مع المعارف أو الأصدقاء.

4. عدم الكشف للمحتالين عن معلومات البطاقة إما عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني المزور.

5. تجنب ترك البطاقة مع العاملين في المقاهي أو المتاجر لإتمام عملية الدفع دون اتباع الحرص الكاف.

6. التوقف عن تنزيل البرامج أو التطبيقات من مصادر مشبوهة على الهاتف أو الكمبيوتر الشخص (مثل مواقع التصيد والمواقع غير الموثوق بها).

7. استخدم مزيج من الحروف العلوية والسفلية بالإضافة إلى الأرقام عند اختيار كلمة المرور وعدم استخدام كلمة مرور واحدة لكل المواقع.

8. متابعة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بإتمام المعاملات بدقة وبشكل فوري وإبلاغ البنك عند الشك في عدم إتمام أي معاملة من أجل إيقاف البطاقة ومن ثم تجنب تكرار استخدامها بواسطة المحتالين.

9. الحرص الشديد عند استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت ويفضل اللجوء إلى البطاقات مسبقة الدفع التي توفرها البنوك ذاتها.

10. الحذر من الحذر من عروض الصفقات السخيفة التي ترد من خلال رسائل البريد الإلكتروني، أو عبر مواقع الإنترنت ، أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أو حتى عبر الهاتف حيث أن الدخول إليها حتى من باب الفضول قد يؤدي لإصابة الهاتف أو الكمبيوتر بالفيروسات التي تتيح اختراق الجهاز ونسخ البيانات السرية.