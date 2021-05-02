ارتفاع إنتاج النفط الروسي في أبريل

موسكو (رويترز) - تفيد حسابات أجرتها رويترز من واقع تقرير لوكالة إنترفاكس نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية اليوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع اثنين بالمئة إلى 10.46 مليون برميل يوميا في أبريل من 10.25 مليون برميل يوميا في مارس. بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط في مارس، يُسمح بزيادة حصة إنتاج روسيا 130 ألف برميل يوميا من أول أبريل إلى 9.379 مليون برميل يوميا، دون حساب مكثفات الغاز. بلغ إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز 42.81 مليون طن في أبريل، مقارنة مع 43.34 مليون طن في مارس، الأطول يوما، حسبما أوردته وكالة الأنباء.

ولم تكشف الوزارة عن إنتاج النفط وحده. وتنتج روسيا عادة بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، وهي نوع من الزيت الخفيف.

وقالت إنترفاكس إن صادرات النفط الخام الروسية تراجعت 20.5 بالمئة في الفترة من يناير إلى أبريل من 66.65 مليون طن قبل عام.

كانت أوبك+، وهي تحالف يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، قررت الأسبوع الماضي استمرار خطط التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في أبريل، إذ طغت زيادة الإمدادات الإيرانية على تخفيضات غير طوعية وتقليصات متفق عليها لباقي الأعضاء في إطار الاتفاق مع الحلفاء، مما يعطي مؤشرا جديدا على تعافي صادرات طهران في 2021.