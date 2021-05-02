ساعة باللون الوردي الفاتح من هوبلو تزين معصمك بنعومة مخملية

يُعدّ السيراميك مادّة مميّزة وعالية التقنيّة، وقد استُخدم في مجموعات هوبلو منذ عام ٢٠٠٥. كما أنّه رمز للابتكار بالنسبة إلى شركة صناعة الساعات التي باتت رائدة في إنتاج السيراميك، من خلال تشكيلة واسعة من الألوان (أسود، أبيض، أزرق داكن، وردي فاتح وأزرق فاتح) بالإضافة إلى سابقة عالميّة سُجّلت ببراءة اختراع في عام ٢٠١٨: السيراميك الأحمر الزاهي. وتتّسم هذه المادّة بنعومة ملمسها الفائقة، كما أنّها مريحة وملائمة تمامًا للبشرة.

يقوم تصميم سبيريت أوف بيغ بانغ سيراميك بيج على التناغم بين الحزام المصنوع من جلد التمساح باللون البيج المائل إلى الرمادي، على طبقة من المطاط الأبيض، والقرص ذي اللون الرملي، المصقول بنقشة أشعة الشمس، والإطار المصنوع إمّا من ذهب كينغ غولد عيار ١٨ قيراطًا أو بالتيتانيوم المصقول، والمرصّع بـ٥٠ حبّة من الماس. يُبرز اللون البيج شكل العلبة البرميلية الشهير، كما أنّه يسلّط الضوء على نعومة الطراز بلمسة السيراميك المخمليّة.

بفضل مظهرها الحضريّ والمعاصر، الذي يتّسم بالجرأة والبساطة معًا، تؤكّد ساعة سبيريت أوف بيغ بانغ سيراميك بيج طابعها الكلاسيكي وقابليّة تصميمها للتماشي مع أيّ أسلوب. فهي تناسب جميع الأزياء ومختلف المناسبات، من المكتب إلى منصة عرض الأزياء، ومن البحر إلى الجبل. سواء أكانت إطلالتك رسميّة أو بالملابس الرياضية، ستزيّن هذه الساعة بقطرها البالغ ٣٩ مم معصمك بكلّ أناقة، أمّا احتياطي الطاقة البالغ ٥٠ ساعة فأشبه بدعوة إلى نسيان تعبئتها طوال نهاية أسبوع كاملة.

هوبلو

يتم التعريف على هوبلو التي تأسست في سويسرا في عام ١٩٨٠، من خلال إبداعها الذي بدأ بمزيج مبتكر للغاية من الذهب والمطاط. ينبع "فنّ الإنصهار" هذا من خيال رئيسه البصري، جان-كلود بيفير، وقد دفعه الرئيس التنفيذي ريكاردو غوادالوبي إلى الأمام منذ عام ٢٠١٢.

مهّد إطلاق موديل بيغ بانغ الأيقوني في عام ٢٠٠٥ الحائز على العديد من الجوائز الطريق لمجموعات رائدة جديدة (كلاسيك فيوجن وسبيريت أوف بيغ بانغ)، ذات تعقيدات تتراوح من البسيطة إلى المعقّدة للغاية، مما أسّس هوية دار صناعة الساعات السويسرية وضمن نموهها المثير للإعجاب.

تلتزم هوبلو التزاما كاملا بإنشاء علامة ساعات راقية ذات مستقبل حافل: مستقبل ينصهر مع الأحداث الرئيسية في عصرنا (كأس العالم فيفا™، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي وفيراري) وأفضل سفراء عصرنا (كيليان مبابي، اوساين بولت، وبيليه).

اكتَشِف عالم هوبلو في بوتيكاتنا الموجودة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم: جنيف وباريس ولندن ونيويورك وهونغ كونغ ودبي وطوكيو وسنغافورة وعلى HUBLOT.com

تتوفر ساعات سبيريت أوف بيغ بانغ بالمراكز التجارية الآتية:

دبي مول، مول الإمارات، مارينا مول (أبوظبي)

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