جزر عالمية وجهات جاذبة في ظل «كورونا»

رشا طبيلة (أبوظبي)

جزر عالمية، وجهات سياحية جاذبة خلال جائحة «كورونا»، فهي تتمتع بخصائص تجعلها وجهة فريدة مناسبة وقت الجائحة، فهي جزر تتمتع ببعدها عن أي دول وسط المحيطات، وتقدم للسياح خصوصية عالية من خلال منتجعاتها.

فكثير من المنتجعات الفندقية تقدم غرفاً وأكواخاً أو فللاً فندقية ذات خصوصية عالية وبعيداً عن زوار آخرين، ما يعد أمراً أساسياً في تحقيق التباعد الاجتماعي، والاستمتاع سياحياً في ظل كورونا، في وقت لا تتعدى مسافة رحلات الطيران إلى تلك الجزر بمعدل بين 4 و5 ساعات.

يقول علاء العلي مدير«نيرفانا للسفر والسياحة»: الجزر السياحية المكان الأمثل للسفر بهدف السياحة في ظل جائحة كورونا بسبب طبيعتها المعزولة، وتوفيرها خصوصية تامة للسياح فيها، إلى جانب قلة حالات الإصابة بالفيروس فيها، وعدم وجود فترة عزل صحي يجعلها الوجهات الأمثل».

ويضيف: «تقوم الناقلات الوطنية باستمرار وخصوصاً في ظل جائحة كورونا بإطلاق عروض جاذبة للجزر السياحية مثل المالديف وسيشل».

ويقول: الجزر السياحية الخيار الأمثل للراغبين بالسفر، أما لغير الراغبين بالسفر فالسياحة الداخلية داخل الدولة هي الأمثل مع توفر جميع المقومات السياحية والإجراءات الصحة والسلامة المتبعة.

إقبال ملحوظ

وتقول مريم المهيري، مدير عام شركة «واحة العين للعطلات»: إن تلك الجزر السياحية مطلوبة في ظل كورونا وتشهد إقبالاً جيداً، حيث قبل رمضان شهدنا إقبالاً من سكان الدولة عليها».

وتشير المهيري إلى أن طبيعة تلك الجزر المعزولة والبعيدة عن التجمعات والخصوصية التي تقدمها للزوار تجعلها وجهة جاذبة في ظل جائحة كورونا، حيث لا تفرض حجراً صحياً وتتمتع بخصوصية عالية للزوار، ما يجعلها المكان الأمثل للسياحة في الوقت الراهن».

وتقول المهيري إلى أن شركات الطيران الوطنية تطلق عروضاً مستمرة على تلك الوجهات».

وبحسب الاتحاد للطيران، فهي تكشف عن إطلاق عروض جاذبة لجزيرتي المالديف وسيشل، حيث إنها قريبة بمسافة بين 4 إلى 5 ساعات فقط، وتوفر تجارب بعيداً عن التجمعات وخصوصية عالية في الإقامة في المنتجعات.

رحلات سيشل

وتطلق الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى سيشل ورحلة إضافية ثالثة خلال موسم الصيف، حيث تسير الاتحاد للطيران رحلتين أسبوعياً من أبوظبي إلى سيشل، وتشغل طائرتها الجديدة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر في أيام الجمعة وإيرباصA320 في أيام السبت. وابتداءً من 4 من مايو المقبل، سيتم زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث أسبوعياً على متن ايرباصA320 وذلك في أيام الثلاثاء، وستستمر هذه الرحلة الإضافية طوال شهر يونيو ويتم دراسة زيادة الرحلات لتصبح يومية خلال موسم السفر في فصل الصيف وتحديداً في شهر يوليو.

وتتميز جزر سيشل التي تقع في المحيط الهندي بوجهة مثالية للإبحار والغوص وصيد الأسماك والاسترخاء وغيرها من الأنشطة الرئيسية التي يمكن لزوار هذه الجزر البالغة 115 جزيرة. وتعد «ماهي» و«براسلين» و«لا ديجو» الجزر الأكثر شهرة ورواجاً.

وتفتخر «ماهي» بنحو 65 شاطئاً فضياً، إضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي في العاصمة الصغيرة «فيكتوريا».

يشار إلى أن سيشل تضم موقعيْن اختارتهما منظمة اليونسكو ضمن قائمتها، وهما جزيرة ألدابرا المرجانية ووادي مايو (أو فاليه دو ماي)، واللذيْن يُطلق عليهما «جنة عدن». وتعد اللغة الكريولية اللغة الرئيسية، غير أنه ينتشر التحدث باللغتين الإنجليزية والفرنسية على نطاق واسع.

جزر المالديف

وفيما يتعلق بالمالديف، تسير الاتحاد للطيران رحلتين كل أسبوع من مقرها في أبوظبي إلى ماليه عاصمة جزر المالديف.

وتشغل طائرتها من طرازB777 في أيام الخميس والسبت، الأمر الذي يسهل على المسافرين قضاء إجازة قصيرة في نهاية الأسبوع في جزر المالديف.

وتحظى المالديف بشعبية كبيرة وإقبال خصوصاً في الآونة الأخيرة، حيث لا تشترط على السياح قضاء فترة العزل الصحي، وتقدم الاتحاد للعطلات باقة سفر إلى المالديف بإقامة فندقية لمدة 3 ليال في أحد المنتجعات تشمل باقة العطلات رحلات الذهاب والعودة على الدرجة السياحية من أبوظبي إلى المالديف، وإقامة 3 ليال في فلل خاصة.

وتتميز جزر المالديف بطبيعة خلابة، حيث ينتشر هذا الأرخبيل المؤلف من 1.200 جزيرة عبر المياه الزرقاء للمحيط الهندي.

وتعتبر هذه الجزر فردوساً لمحبي الغوص والتزلج على المياه والإبحار، كما يقع كل منتجع من منتجعاتها الساحرة على جزيرته الخاصة، وهي توفر كل شيء من صالات السبا الواقعة تحت مياه البحر إلى دور السينما في الهواء الطلق وصالات المشروبات الرائعة والمطاعم المتربعة بين قمم الأشجار.

وكانت أعلنت طيران الإمارات مارس الماضي عن تعزيز خدماتها إلى الوجهتين السياحيتين الشهيرتين، جزر المالديف وسيشيل، قبل عطلة الربيع والفصح.

وتوفر الناقلة لعملائها اعتباراً من 28 مارس الجاري 28 رحلة أسبوعياً إلى ماليه عاصمة المالديف، وسبع رحلات أسبوعياً إلى ماهي عاصمة سيشيل لتلبية الطلب القوي وتوفير مزيد من الخيارات والمرونة للعملاء.

عروض جاذبة

بحسب الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، فإن الناقلة لديها عروض حالية جاذبة ومستمرة على سيشل والمالديف، حيث بقي على انتهاء عرضها على ماليه في المالديف 21 يوماً، حيث يتيح العرض السفر بين 19 أبريل إلى 28 من فبراير من العام المقبل، في حين ينتهي عرض سيشل خلال يومين ويتيح السفر بين 25 أبريل حتى 30 من سبتمبر العام الجاري. وكانت كشفت الناقلة عنه أنه اعتباراً من 28 مارس حتى 18 إبريل المقبل، سترفع الناقلة خدماتها إلى جزر المالديف بواقع 28 رحلة في الأسبوع، ما يوفر للعملاء خيارات أوسع للوصول من دبي أو عبرها إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي، التي تضم منتجعات ذات مستوى عالمي وشواطئ بكر، وتتيح لزوارها استكشاف الحياة البحرية المذهلة في واحدة من أفضل وجهات الغوص في العالم.

كما أعلنت في وقت سابق أنها سترفع خدماتها من دبي إلى ماهي من خمس إلى سبع رحلات في الأسبوع، وذلك اعتباراً من 28 مارس الجاري وحتى 30 أكتوبر2021.