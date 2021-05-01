الشارقة رسخت موقعها وجهة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال

مصطفى عبد العظيم (الشارقة)

أكد مشاركون في المجلس الرمضاني لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، نجاح المركز في إحداث نقلة نوعية في منظومة ريادة الأعمال بالإمارة خلال السنوات الخمس الأولى من افتتاحه، ودوره في تهيئة بيئة متكاملة لأصحاب المشاريع، مكنت 114 شركة ناشئة تندرج تحت مظلته من توفير نحو 1300 فرصة عمل، وتحقيق عائدات وصلت قيمتها إلى 477 مليون درهم وجذب استثمارات بقيمة 320 مليون درهم. وأكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ «شراع» حرص المركز منذ تأسيسه عام 2016 على بذل المزيد من الجهود لإيجاد منظومة اقتصادية قائمة على الابتكار ومحفزة لنمو ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الريادية المؤثرة.

ولفت مروان بن جاسم السركال إلى ضروة مواكبة رواد الأعمال للتحولات التي يشهدها العالم في مجال الثورة الصناعية الرابعة .

وأعرب حسين المحمودي،، عن سعادته باستضافة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مجلس «شراع» الرمضاني، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع «شراع» في تنفيذ الخطط المشتركة لدعم الشركات الناشئة. وقال محمد جمعة المشرخ، إن جميع الجهات في الشارقة تعمل معاً على توفير البيئة الاستثمارية المواتية للشركات الناشئة في الإمارة.

وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»، أن مجموعة «ألف» تعمل باستمرار على تقديم حلول مبتكرة لمشاريع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.