الإمارات تؤكد التزامها بمبادئ سياستها النووية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أول جلسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن سلسلة ندواتها عن بعد التي تبرز قصص النجاح الخاصة بالمنضمين الجدد للدول التي طورت برامج الطاقة النووية، حيث خصصت الجلسة لتسليط الضوء على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي، منذ إنشائه قبل أكثر من عقد من الزمن وحتى بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مطلع أبريل 2021. وبدأت الجلسة بكلمات افتتاحية لميخائيل شوداكوف رئيس إدارة الطاقة النووية نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحضرها أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة.

وركزت الجلسة التي تم عقدها عن بعد على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي والدروس المستفادة على مر السنين، وذلك في إطار النهج الذي يتبعه قطاع الطاقة النووية العالمية بهدف تبادل المعارف.

وقال السفير حمد الكعبي: «كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكًا مهمًا في جهودنا نحو تطوير وتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وشمل هذا التعاون الوثيق مجالات مهمة مثل الإطار التنظيمي والبنية التحتية وتطوير القدرات البشرية. وبشكل عام، كانت مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها ضروريًا لإطلاق ونجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

وأضاف: «دولة الإمارات ملتزمة بمبادئ سياستها النووية، وستواصل العمل مع الوكالة الدولية خلال العقود القادمة لتبادل الخبرات بما يفيد الدول الأعضاء الأخرى».

من جهته، قال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الجلسة: «لقد التزمنا بما وعدنا به المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال برنامج سلمي آمن وعالي الجودة للطاقة النووية عبر محطات براكة».

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «حققت دولة الإمارات انجازاً تاريخياً عندما بدأت أول تشغيل تجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية، وهو ما كلل الجهود المبذولة على مدار 12 عاماً في ظل رؤية قيادة الدولة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النووية وتطوير برنامج نووي».

وتحدث المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، عن اللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية التي تلتزم بها عمليات التشغيل والصيانة في براكة إضافة، للجهود الكبيرة الخاصة بتطوير الكفاءات الإماراتية.

من جانبه، ركز ناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) على أطر الحوكمة والتمويل التي ضمنت تطوير محطات براكة بما يتماشى مع توقعات الشركاء بطريقة مستدامة مالياً.