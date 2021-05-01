4 آلاف عام من الثقافة الفلبينية في إكسبو 2020 دبي

دبي(وام )

يعمل جناح الفلبين «البانجكوتا» في معرض إكسبو دبي 2020 على جذب الزوار من خلال توظيف مجموعة متنوعة من العروض الفنية التي تشمل الفنون المرئية وفنون الأداء، والوسائط الرقمية، وأشكال فنية أخرى تشمل إنتاج فريد بعنوان: «هديتنا إلى العالم». وبقيادة وزارة التجارة والصناعة الفلبينية، تحتفل الفلبين بمشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي بمجموعة من العروض الإبداعية أبرزها إنتاج «هديتنا إلى العالم» وهي من بين التعبيرات الفنية التي ستكون في المساحات الداخلية للجناح. ويوضح العرض متعدد الوسائط ومدته خمس دقائق اندماج التفاعل البشري الذي استمر لآلاف السنين في أرخبيل الفلبين، و4000 عام من الثقافة التي شكلت الهوية الفلبينية المحبة للتواصل. وتم تكليف وكالة الإبداع الفلبينية BBDO Guerrero الحائزة على عدة جوائز، والمعروفة أيضًا بحملة سياحية بعنوان «إنها أكثر متعة في الفلبين»، بمهمة إنشاء الفيلم الذي تبلغ مدته خمس دقائق. وقامت مصممة الجناح المستقلة ماريان باستور روسيس والمهندس المعماري رويال بينيدا بتوجيه الوكالة حول رغبتهما في كيفية العرض، وتحت إشراف الوزير المساعد روساريو فريجينيا جيتوس من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية وجايتوس المفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020. وسيعمل الفريق الإبداعي، بقيادة دايفيد جوريرو، عن بُعد مع مجموعة مختارة من الفنانين المرئيين والرقميين المؤديين لإنتاج العرض المذهل. وضم الفريق مصمم الرقصات الفلبينية دينيسا رييس، المدير الفني السابق لباليه الفلبين والمؤلف الموسيقي الشهير وفنان الصوت تيريزا باروزو، بالإضافة إلى المخرج الكوري جاي هيونج وانج، المعروف بعمله الرائع في رسومات الكمبيوتر، وبيكسيل بوكس، وهي دار إنتاج مقرها هونج كونج. ويجمع الإبداع الرقمي في الجناح الزخارف الفلبينية للهوية الثقافية والترابط، ويجمع بين مزيج من الانعكاسات الخيالية للبيانات العلمية والإنسانية حول الفلبين وشعبها.