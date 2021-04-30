شراكة بين «مالية رأس الخيمة» و«رينبروك» الأوروبية

دبي (الاتحاد)

وقع اختيار دائرة المالية برأس الخيمة على منتج (MeRLIN) لرقمنة أنظمة مشترياتها العامة من أجل تحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في مختلف العمليات.

وينسجم هذا التعاون مع مساعي دولة الإمارات لزيادة الفاعلية في شتى مجالات القطاعين العام والخاص بوساطة الحلول الرقمية.

وقام محمد حسن النومان، رئيس مجلس إدارة رينبروك الشرق الأوسط، ويوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، بتوقيع اتفاقية ميثاق المشروع بحضور كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وقال محمد حسن النومان: «يسعدنا أن نتشارك مع دائرة المالية رأس الخيمة في جهودها المرتبطة بالتحول الرقمي، والتي تعزز فاعلية الأنظمة والعمليات بحيث تضمن تلبية توقعات العملاء في نهاية المطاف».

من جانبه، قال يوسف علي محمد: «في إطار جهودنا الرامية إلى تحسين بنيتنا التحتية الرقمية وقدراتنا في جميع العمليات، سيمكّننا هذا المشروع من إدخال أكثر الممارسات المتقدمة التي تتماشى مع أعلى المعايير في القطاع الحكومي بالدولة».