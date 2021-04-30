«أبوظبي للصرف الصحي» تبرم اتفاقية مع «تريند مايكرو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي أمس عن تبنيها لحلول تريند مايكرو الأمنية المبتكرة. وأعربت وردة الحامد، خبيرة تكنولوجيا المعلومات في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي عن أهمية هذه الشراكة في إطار التوجه نحو التحول الرقمي قائلةً «بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لبنيتنا التحتية أدركنا أن هناك حاجة لتبني الأمن السيبراني بصورة شاملة، لذلك قمنا بالبحث عن شريك مثالي قادر على تلبية احتياجاتنا».

وأضافت «كان من الضروري بالنسبة لنا أن تكون الحلول التي نتبناها متوافقة مع طموحاتنا وأهدافنا الرقمية، حيث أتاحت لنا الاتفاقية الفرصة لاتخاذ خطوات هامة وحاسمة في هذا المجال تمكننا بدورها من اكتساب رؤية أفضل على مستوى بياناتنا وتطبيقاتنا».

من جهته شدد مجد سنان مدير شركة تريند مايكرو في الإمارات على ضرورة تبني التحول الرقمي من جميع الشركات قائلاً: «يجلب التحول الرقمي فوائد ومميزات كبيرة لجميع الشركات، ولكن من الضروري أن يتم تبني نهج العمل المناسب في مجال الأمن السيبراني لضمان تحقيق الابتكار والنجاح».