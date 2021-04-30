الذهب يتجه لأسوأ أداء أسبوعي في شهر

واشنطن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب أمس، وتتجه لأسوأ أداء أسبوع لها في شهر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية قوية، وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما نزل البلاديوم عن قمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1770.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، بتراجع 0.3% منذ بداية الأسبوع.. واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 1769 دولاراً للأوقية. ورغم الانخفاض، يتجه المعدن لتحقيق أول مكسب شهري له هذا العام. أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأميركي تسارع في الربع الأول، إذ غذى التحفيز المالي إنفاق المستهلكين.