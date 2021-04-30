جني أرباح «القيادية» يضغط على الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

شهدت تداولات أسواق الأسهم المحلية عمليات جني أرباح، لاسيما على الأسهم القيادية، بدت أكثر وضوحاً خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن حققت الأسواق ارتفاعات كبيرة في قيمتها السوقية منذ بداية العام.

واستمرت السيولة المتوافرة للتداول عند مستويات مرتفعة بقيمة 6.4 مليار درهم، الأمر الذي شكل عمقاً لسوق وساهم في تعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

وشهد سوق العاصمة أبوظبي إبرام 9844 صفقة تم من خلالها تداول 741 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً على استمرار توافر سيولة عالية للتداولات في سوق أبوظبي، حيث بلغ معدل قيمة التداولات اليومية خلال الجلسات الخمس نحو 1.14 مليار درهم، ما يعتبر معدل تداول يومي مرتفعاً نسبياً، ومطمئناً من حيث استمرار توفر عمق للسوق.

القرار الاستثماري

ويشكل حجم التداول اليوم وقيمته أهم العوامل التي تحكم قرار المستثمرين المؤسساتيين الأجانب للدخول للسوق واعتماده ضمن محافظهم الاستثمارية النظامية.

ولذلك تظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا بالشراء خلال الأسبوع الماضي رغم عمليات جني الأرباح، حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الجلسات الخمس 57.2 مليون درهم صافي شراء.

كما أن مشتريات المستثمرين الأفراد سجلت أداء إيجابياً خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 85.2 مليون درهم صافي شراء.

وواجه السوق ضغطا خلال الأسبوع نتيجة عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية، ولذا لوحظ تراجع أسعار عدد من الشركات ذات الوزن الترجيحي الكبير في المؤشر العام للسوق، وفي المحصلة انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.09% كما انخفض مؤشر قطاع لعقار بنسبة 3.22% وقطاع الاتصالات 0.84% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.93% وهي القطاعات الأثقل وزناً في المؤشر العام للسوق الذي أغلق على مستوى 6047 نقطة متماسكاً فوق حاجز الـ 6000 نقطة رغم الضغوط، وانخفض بنسبة 0.90% بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستوى الإغلاق في الأسبوع الأسبق.

وتلقى المؤشر العام بعض الدعم من مؤشر قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 5% تقريبا، ومؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 4.46% خلال الأسبوع نفسه.

وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 9 مليارات درهم لتستقر عند 896.6 مليار درهم عند إغلاق جلسة الخميس الماضي.

مؤشر دبي

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 2605.4 نقطة بنهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، مقارنة مع 2625.7 نقطة بنهاية تداولات الخميس الأسبق، بتراجع بلغ 25 نقطة تقريباً.

كما انخفضت بشكل طفيف القيمة السوقية لتستقر عند 364 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 365 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق بانخفاض مليار درهم فقط.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي 674 مليون درهم خلال الجلسات الخمس الأخيرة.

وقدمت مشتريات المستثمرين المواطنين دعماً لسوق دبي المال مكنته من التماسك خاصة في آخر جلستين، حيث بلغت محصلة تداولاتهم صافي شراء بقيمة 8.3 مليون درهم في جلسة الخميس و20 مليون درهم في جلسة الأربعاء.

وحظي السوق بدعم من المستثمرين لأفراد الذين سجلت مشترياتهم محصلة إيجابية بلغت قيمتها 16 مليون درهم صافي شراء في جلسة نهاية الأسبوع، وكذلك نحو 23 مليون درهم صافي شراء أيضاً في جلسة الأربعاء الماضي.