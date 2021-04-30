أرباح شيفرون تتراجع بسبب ضعف هوامش التكرير

هيوستون (رويترز)

تراجعت أرباح شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون في الربع الأول 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ طغى على المكاسب التي تحققت من أسعار النفط والغاز أثر ضعف هوامش التكرير وخسائر الإنتاج، وأثر بيع أصول دعم نتائج العام الماضي.

وسجل ثاني أكبر منتج أميركي للنفط أرباحا ًبلغت 1.72 مليار دولار بما يعادل 90 سنتاً للسهم. كانت الشركة قد حققت قبل عام أرباحاً بلغت 2.45 مليار دولار، أو 1.31 دولار للسهم. وشملت النتائج قبل عام 680 مليون دولار من بيع أصول وبنود ضرائب مواتية.

وبلغت الأرباح الصافية 1.4 مليار دولار أو 72 سنتاً للسهم، انخفاضاً من 3.6 مليار دولار قبل عام أو 1.93 دولار للسهم. ووفقاً لبيانات رفينتيف آي.بي.إي.إس، فإن تدفقات السيولة النقدية لشيفرون من العمليات والتي بلغت 4.2 مليار دولار تقل بأكثر من مليار دولار عن توقعات وول ستريت. أما نفقات تكلفة الديون وتقاعد الموظفين وإعانات لهم، فقد ارتفعت لأكثر من المثلين، وبلغت 978 مليون دولار.