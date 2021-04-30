فورة في تعاملات الأسهم ترفع أرباح «باركليز» و«بي. إن. بي باريبا»

باريس (رويترز)

أعلن بنكا باركليز وبي.إن.بي باريبا أرباحاً قوية للربع الأول من العام أمس، إذ عوضت انتعاشة في تعاملات الأسهم أثر تراجع في الطلب على أدوات الدخل الثابت، ما أظهر قيمة وجود نشاط مصرفي له أساس واسع النطاق.

وأوضحت نتائج التداولات المتقلبة لاثنين من أكبر بنوك أوروبا كيف تسببت الاضطرابات التي تشهدها السوق في هبوط وصعود بشكل حاد في الطلب على فئات الأصول المختلفة. وشهدت أرباح باركليز في الفترة من يناير وحتى مارس ارتفاعاً لأكثر من مثليها، مسجلة 2.4 مليار جنيه إسترليني من 923 مليون جنيه إسترليني قبل عام، بينما قال بي.إن.بي باريبا منافسه الفرنسي إنه حقق أرباحا بزيادة 37.9 بالمئة، مسجلة 1.77 مليار يورو. وفاقت تلك النتائج للبنكين توقعات المحللين.

لكن الأداء الضعيف نسبياً لأنشطة البنكين في تعاملات أدوات الدخل الثابت، جاءت دونها لبنوك منافسة منها دويتشه بنك وجيه.بي مورجان وجولدمان ساكس.