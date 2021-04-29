8 أسئلة الأكثر شيوعاً لعملاء شركات الطيران بعد «الجائحة»

رشا طبيلة (أبوظبي)

شهدت استفسارات المسافرين الموجهة لشركات الطيران تغييرات جذرية، مع تغير متطلبات السفر بعد ظهور جائحة كورونا، لتؤكد شركات الطيران أن هناك 8 أسئلة أصبحت الأكثر شيوعاً يتوجه بها المسافرون لمراكز خدمة العملاء التابعة للناقلات الوطنية.

وكشفت شركات الطيران العاملة بالدولة أن أكثر استفسارات العملاء تتركز على القدرة على إلغاء الرحلات أو تغيير مواعيدها دون رسوم، وطريقة استخدام أميال السفر والقدرة على اختيار مقاعد الطائرة وأماكن تواجد الفحص في الوجهات المستهدفة والفئات العمرية المعفية من الفحص مثل الأطفال، إضافة إلى إجراء الفحص في حال فقط المرور «ترانزيت» عبر مطارات الدولة، وغيرها من الاستفسارات.

فالاتحاد للطيران تحدد 8 أسئلة رئيسية تعد الأكثر استفساراً من عملائها، والمتمثلة في إمكانية إلغاء الرحلة أو تغيير مواعيدها من غير رسوم، إضافة إلى إمكانية استخدام رصيد الاتحاد إلى وجهة مختلفة، واستبدال رصيد الاتحاد الخاص بالمسافر باسترداد القيمة النقدية للتذكرة، وعن إمكانية الحصول على أميال إضافية في حال عدم وجود عضوية في برنامج ضيف الاتحاد.

وفي نفس السياق، أشارت طيران الإمارات إلى أن أكثر الاستفسارات والأسئلة شيوعاً هي أماكن إجراء الفحص في الوجهة المنشودة وهل يتطلب من الأطفال إجراء فحص كوفيد- 19 وإمكانية اختيار المقعد على متن الرحلة، إضافة إلى أنه هل يتعين إجراء اختبار «بي سي آر» في رحلات العبور عبر مطار دبي الدولي، وماذا يحصل إذا انتهت صلاحية أميال سكاي وارد وأميال الفئة الخاصة بالمسافر في الفترة التي يتعذر السفر فيها، وفي حال نسي المسافر طباعة أوراقه الرسمية مثل نتيجة «البي سي آر» هل من الممكن طباعتها في المطارات؟

الموقع الإلكتروني

وتجيب شركات للطيران عن تلك التساؤلات على مواقعها الإلكترونية، فالاتحاد للطيران تؤكد أنه في حال تم إلغاء رحلة المسافرين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فيستطيعون تغيير خطط سفرهم بسرعة وسهولة وتغيير الرحلة مجاناً، حيث لا يوجد فرق بالسعر إذا تمت إعادة الحجز في فئة الأسعار نفسها وضمن المنطقة نفسها، لكن يجب إعادة الحجز قبل 30 سبتمبر 2021. والمسافر ليس بحاجة إلى الاتصال بالشركة على الفور، حيث تحرص الشركة على إبقاء تذكرته مفتوحة حتى يصبح مستعداً للسفر.

وبالنسبة إلى إمكانية استخدام رصيد الاتحاد وهي البادرة التي أطلقتها الناقلة، والتي تتيح للضيوف حرية تأجيل خطط سفرهم عبر تمكينهم من إلغاء الرحلات مجاناً، واستخدام قيمتها الأصلية كرصيد لحجز رحلاتهم المقبلة، فيمنح رصيد الاتحاد مرونة كاملة في إعادة حجز الرحلة، في أي وقت وإلى أي مكان من شبكة الناقلة أو شركائها بالرمز، في حين أن قسائم رصيد الاتحاد غير قابلة للتحويل وغير قابلة لاسترداد قيمتها النقدية، رغم أنه يمكن للمسافر استخدام رصيده لحجز رحلة لشخص آخر.

أسئلة الفحص

وحول إمكانية طباعة المستندات الخاصة بالمسافر، لا سيما نتائج فحوصات «بي سي آر»، في المطارات في حال نسي المسافر القيام بذلك، فإنه من الممكن ذلك ولكنها خدمة عليها رسوم في المطارات، ولكن يجب العلم أن مرافق الطباعة غير متاحة في جميع المطارات.

وفيما يتعلق بطيران الإمارات، فهي تجيب عن الأسئلة الشائعة، حيث تؤكد ضرورة التحقق من قائمة مختبرات كوفيد- 19 المعتمدة في وجهاتها الحالية عبر موقع الشركة، حيث تتوفر متطلبات السفر حسب الوجهة، وبالنسبة لفحص «بي سي آر» للأطفال، فإنه لا يطلب من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً والمسافرين من ذوي الهمم إجراء الاختبار للسفر إلى دبي، أما بالنسبة للبس الكمامات فإنه من الضروري ارتداؤها في جميع المرافق وطول الرحلة، لكن لا يطلب من الأطفال دون 6 سنوات والمسافرين الذين يعانون من حالات طبية معينة ارتداء الكمامة، حيث يجب إكمال نموذج المعلومات الطبية قبل موعد الرحلة للذين لن يتمكنوا من ارتداء الكمامة لأسباب طبية.

وحول التساؤل حول القدرة على اختيار المقاعد، تجيب طيران الإمارات أنه لا يزال من الممكن اختيار المقاعد على رحلات محددة. ومع ذلك، نظراً للظروف الحالية ولأسباب تشغيلية، قد تحصل الحاجة إلى تغيير المقاعد قبل المغادرة أو على متن الطائرة، وفي حال تم تغيير مقعد المسافر الذي قام بدفع قيمة اختياره، فسيكون مؤهلاً لاسترداد الأموال وفقاً للشروط والأحكام.

فحص الترانزيت

حول فحص بي سي آر في حال «الترانزيت» فقط، بينت الشركة أنه في حال أن المسافرين يعبرون في دبي من بلاد معينة تم تحديدها، يتعين عليكم تقديم شهادة اختبار«بي سي آر» سلبية لاختبار تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة قبل المغادرة، إضافة إلى اتباع أي متطلبات تفرضها وجهتهم النهائية، وفي حال العبور في دبي من أي بلد آخر غير موجود في القائمة، فلا يتعين إجراء اختبار بي سي آر إلا إذا كان ذلك مطلوباً الوجهة النهائية.

وفي حال انتهت صلاحية أميال سكاي واردز وأميال الفئة الخاصة بالمسافر عبر طيران الإمارات في الفترة التي يتعذر عليه السفر فيها، فتُجيب طيران الإمارات أنه تم تمديد صلاحية فئة عضوية المسافر لمدة 12 شهراً، وستبقى أميال سكاي واردز صالحة لديه حتى تاريخ 31 أغسطس 2021. ويمكن استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة كبيرة من المكافآت قبل 11 شهر كحد أقصى، بما في ذلك تذاكر السفر مع طيران الإمارات وشركائها الجويين وترقيات على درجات السفر وإقامات فندقية وغيرها من التجارب.