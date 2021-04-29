سوق الجّبيل للمنتجات الطازجة.. رحلة تسوق تبهر أفراد الأسرة

حسام عبدالنبي (دبي)

غيرت إمارة الشارقة مفهوم التسوق من الذهاب الى سوق تقليدي لشراء المنتجات إلى القيام برحلة تسوق مبهرة وممتعة لجميع أفراد الأسرة. ويعد سوق الجّبيل نموذجاً حياً على ذلك، حيث يمثل وجهه مثالية وعالمية لتسوق المنتجات الطازجة.

وقديماً ارتبطت منطقة الجّبيل بطفولة سكان إمارة الشارقة من المواطنين والوافدين، حيث كانت تعتبر من أسواق الشارقة الشعبية، وتمثل وجهة تسوق رئيسية تجمع كلا من سوق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وفي عام 2015 افتتح سوق الجّبيل في إمارة الشارقة، ويضم أكثر من 400 متجر، ليعد أيقونة معمارية تمتزج بالطابع الإسلامي المستوحى من إمارة الشارقة بلمسة عصرية فريدة. كما يتميز سوق الجبيل بموقعه الاستراتيجي المطل على كورنيش الشارقة وجزيرة العلم.

تجربة استثنائية

ويوفر سوق الجبيل تجربة تسوق استثنائية ومتميزة لكافة الزوار من مواطنين ومقيمين، وذلك عند شرائهم لكافة المنتجات الغذائية الطازجة، فضلاً عن أنه يضم عدة مرافق وتسهيلات توفر بيئة مريحة ورحبة، وهو ما شكل عنصر جذب للسياح والزوار القادمين إلى إمارة الشارقة ودولة الإمارات، حيث يمتد السوق على مساحة 400 ألف قدم مربع، ويضم ثلاثة أقسام، هي قسم الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم.

ويعرض القسم المخصص بشكل أساسي للخضراوات والفواكه، منتجات من المزارعين المحليين أو مستوردة من العديد من دول العالم، مثل هولندا ومصر وتونس وليبيا وشرق آسيا وأوزبكستان وباكستان والهند.

أما القسم الخاص بالأسماك فيوفر إمكانية الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات البحرية الطازجة والمتبلة والمجففة، بما في ذلك التونة، والكينج فيش، وإمبراطور البقعة الحمراء، والبقعة المرقطة سمك القد، والروبيان، وسمك الأرانب، وجراد البحر وغيرها.

كما يمكن لزوار القسم التمتع بفرصة مشاهدة مزاد الأسماك الحي، يومياً بعد صلاة العصر، في المنطقة المخصصة لذلك، والذي يقام بطريقته التقليدية التراثية في أجواء معاصرة وحديثة، ويعد المزاد الوحيد من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومؤخراً أطلق سوق الجبيل خدمة شواء الأسماك لتشكل إضافة إلى الخدمات الأخرى المتوفرة التي يقدمها مثل منطقة تنظيف الأسماك، إذ تبلغ مساحة القسم الخاص بشواء السمك حوالي 365 متراً مربعاً، مع تجهيز السوق بأنظمة تهوية وتكييف الهواء المركزية التي توفر بيئة تسوق مريحة.

ويضم السوق قسم اللحوم والدواجن الذي يعرض العديد من الأصناف المحلية إلى جانب اللحوم الطازجة التي يتم استيرادها حصرياً من أستراليا والهند وباكستان وإثيوبيا وكينيا في غرف معزولة ومعقمة بهدف تقديم الجودة الأفضل والجودة العالية.ولراحة الزائرين يوفر سوق الجبيل وهو أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، مواقف سيارات تستوعب ما يصل إلى 750 سيارة، كما يوفر كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، وأجهزة صراف آلي، وغرف صلاة، إضافة إلى صيدلية.