زيادة الإنفاق على 8 خدمات في أبوظبي خلال الربع الأول

أبوظبي (وام)

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2021 تراجعاً طفيفاً بعدما أغلق عند مستوى 108.4 نقطة مقارنة بـ 108.9 نقطة في الربع ذاته من العام 2020، وذلك حسبما أحدث الأرقام التي أصدرها أمس مركز أبوظبي للإحصاء.

وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أن الإنفاق على 8 مجموعات من الخدمات التي يتكون منها الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك من إجمالي 12 مجموعة معتمدة في احتساب مؤشر الأسعار.

وشملت قائمة المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الإنفاق كلاً من خدمات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والمياه والكهرباء والغاز والصحة والاتصالات والتعليم والمطاعم والفنادق وسلع وخدمات أخرى. فيما تراجع الانفاق على خدمات التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة والنقل والترويج والثقافة والتبغ، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقدم تقديرات شهرية أو ربعية أو سنوية حول نسب التغير في سلة أسعار المستهلكين في إمارة أبوظبي.