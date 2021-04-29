2.7 مليار درهم تصرفات العقار في عجمان

عجمان (وام)

سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 2082 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغ حجم التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان: إن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان شهد خلال الربع الأول من العام 2021 نمواً متسارعاً لحجم الاستثمار وانتعاشاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمار العقاري 1.4 مليار درهم، وحقق شهر مارس نسبة نمو قدرت بـ38.6 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي.

وتوقع عمر بن عمير أن القطاع العقاري سيشهد مزيداً من النشاط والتحسن خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل نجاعة الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في إمارة عجمان.

يذكر أن حي الياسمين تصدر قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، كما كشف التقرير العقاري عن تسجيل 238 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 775 مليون درهم، وسجلت أعلى قيمة رهن عن فئة الأراضي بنحو 80 مليون درهم في «منطقة الصناعية 2»، في حين شهدت منطقة الزوراء تسجيل أعلى قيمة رهن عن فئة الوحدات العقارية بقيمة 3.75 مليون درهم، وشهدت منطقة «الجرف الصناعية» 1 تسجيل أعلى قيمة مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.