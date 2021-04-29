منصة للعملات الرقمية تحصل على موافقة تنظيمية من «أبوظبي العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الشركة التابعة لمنصة BitOasis للتداول والمسجّلة في سوق أبوظبي العلمي (ADGM) على تصريح الخدمات المالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وتعمل حالياً على خطتها للانتقال وإطلاق الخدمات تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي.

وباعتبارها أول وأكبر منصة للعملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت BitOasis مخوّلة الآن وحسب اللوائح التنظيمية لتشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف (MTF)، ومنصة لحفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستقدم خدماتها للأفراد والمستثمرين المعتمدين، وشركات ومؤسسات التداول. وستتيح المنصة شراء وبيع العملات الرقمية وتداولها مع العملات المحلية.

وسيتم إطلاق المنصة بعد الحصول على موافقات الإطلاق الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وقالت علا دودين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة BitOasis للتداول: «لطالما كنّا في موقع الريادة على مستوى المنطقة منذ بدأنا العمل في العام 2015، ويسعدنا أن نحقق إنجازاً جديراً آخر في تطوّر الإطار التنظيمي لأسواق العملات الرقمية بالمنطقة».

وأضاف: «لقد كان لسوق أبوظبي العالمي دور محوري في رحلتنا، حيث ساهم في حصول BitOasis على أول موافقة مبدئية (IPA) في أبريل 2019».

وتتمتع أسواق العملات الرقمية حالياً بمنحنى تصاعدي بعد عامين من التعافي، حيث وصلت الأسعار السوقية للعديد من العملات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.