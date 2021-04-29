التضخم الألماني يتجاوز المستهدف

برلين (رويترز) - قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في البلاد تسارع في أبريل ليزداد تجاوزه لهدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم يقل قليلا فحسب عن اثنين بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.1 بالمئة في أبريل من اثنين بالمئة في مارس. وكان توقع لـ«رويترز» يشير إلى قراءة اثنين بالمئة في أبريل.