كبريات شركات الطاقة الأوروبية تتجاوز الجائحة

لندن (رويترز) - استفادت كبريات شركات الطاقة في أوروبا من ارتفاع أسعار النفط، وأعلنت عن زيادات كبيرة في أرباح الربع الأول من العام اليوم الخميس، متجاوزة أسوأ تراجع للطلب على الوقود في زمن الجائحة.

أجبر انهيار الطلب العام الماضي بي.بي ورويال داتش شل وإكوينور على خفض توزيعات الأرباح والاحتفاظ بالسيولة، فيما تسعى لتحويل نفسها إلى شركات يمكنها الازدهار في عالم يحرص على خفض انبعاثات الكربون.

ومع تعافي الأسعار القياسية للنفط من مستوى أبريل 2020 المتدني البالغ 16 دولارا للبرميل إلى نحو 67 دولارا للبرميل هذا الشهر، تمكنت معظم الشركات من رفع الأرباح من جديد لتتجاوز المستويات التي كانت تشهدها قبل أول انتشار لجائحة فيروس كورونا.

وربح شركة بي.بي في الربع الأول من العام البالغ 2.6 مليار دولار يتجاوز ربح الفترة نفسه من عام 2019 البالغ 2.4 مليار دولار وأعلى بأكثر من 200 بالمئة مقارنة مع 2020.

وأعلنت توتال الفرنسية تسجيل ربح ثلاثة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، ارتفاعا 69 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وتسعة بالمئة عن الربع الأول من 2019.

كما أعلنت إكوينور النرويجية اليوم تسجيل ربح في الربع الأول 5.5 مليار دولار، متجاوزا أيضا ربحها قبل الجائحة البالغ 4.2 مليار دولار.

وارتفع ربح شل في الربع الأول 13 بالمئة مقارنة بالعام الماضي إلى 3.2 مليار دولار، لكنه أدنى من ربح 2019 البالغ 5.3 مليار دولار.

لكن رغم تعافي الأرباح، لا تزال التوزيعات دون مستويات ما قبل الجائحة باستثناء توتال التي أبقت توزيعات الأرباح مستقرة خلالها.

وفي حين زادت شركة شل توزيعات الأرباح مرتين خلال الشهور الستة الماضية، كان 17.35 سنت دفعتها للسهم في الربع الأول أقل من 47 سنتا قبل الجائحة.

ورفعت إكوينور أيضا التوزيعات إلى 15 سنتا للسهم، لكن ذلك يقل أيضا عن 26 سنتا للسهم في 2019.

وكان توزيعات أرباح بي.بي البالغة 3.8 بنس للسهم في الربع الأول نحو نصف ما دفعته في 2019. لكنها تشرع في عمليات إعادة شراء للأسهم يتوقع محللون أن تزداد في الربع الثالث.

وقال محللون لدى جيفيريز «يجب أن تكون بي.بي قادرة على إعادة الشراء بعشرة مليارات دولار على الأقل بين 2021 و2025».

وأعلنت ريبسول الإسبانية زيادة 5.4 بالمئة في صافي الربح المعدل في الربع الأول إلى 471 مليون يورو، لكنه أقل 24 بالمئة من أرباح الفترة نفسها من عام 2019.

وخفضت الشركة المدفوعات النقدية لعامي 2021 و2022 إلى 0.6 يورو للسهم من يورو للسهم، لكنها قالت إن إعادة شراء أسهم قد تدفع العائدات إلى أكثر من يورو للسهم بحلول 2025.

