مبادرة بيرل تناقش حوكمة الشركات الصغيرة

الشارقة (الاتحاد) عقدت مبادرة بيرل، وهي منظمة غير ربحية رائدة يقودها قطاع الأعمال في منطقة الخليج تسعى إلى نشر ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية، ندوة افتراضية لمناقشة أهمية إنشاء أطر حوكمة في المراحل الأولى من تأسيس الأعمال وجدواها في استقطاب المستثمرين.

أدار الندوة، نيد جارودي، مدير الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري لدى شركة "أمازون" Amazon Web Services (AWS)، وتحدث فيها مستثمرون من ذوي الخبرة وخبراء الحوكمة المؤسسية، من بينهم الشيخ فاهم القاسمي، الشريك في شركة AQ&P (شركة الإمارات للاستشارات المؤسسية والاستثمار)، وربيع خوري، الشريك الإداري والمدير التنفيذي لدى شركة MEVP (ميدل إيست فينتشر بارتنرز).

استهل جارودي النقاش ببيان أهمية الحوكمة المؤسسية القويمة، واهتمام المساهمين وأصحاب المصلحة والموظفين والعملاء على حدٍ سواء بها، مشيراً إلى تأثيرها القوي على سمعة الشركة الذي إما يؤدي إلى ارتفاع تقييم الشركة أو انخفاضها، ما يؤثر بالنتيجة في جذب الشركة للمستثمرين ورأس المال.

وأشارت نتائج استطلاع أجري خلال المناقشة إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه شركات منطقة الخليج المهتمة بإنشاء أطر حوكمة قوية هو عدم وضوح السياسات والإجراءات التي يجب إدراجها أولاً ويُعد إدراك "أصول اللعبة" وكيفية تبنيها جزءًا جوهريًا في جذب المستثمرين.

وناقش الشيخ فاهم القاسمي الخطوات الأساسية لترسيخ إطار عمل ثابت يتسم بسهولة الإدراج والتنفيذ من الناحية المالية، لافتاً إلى أن الحوكمة ليست نهجاً ثابتاً، وتحتاج إلى التطور المستمر المتزامن مع الأعمال.