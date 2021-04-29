«موانئ دبي العالمية» تطلق منصّة تجارة إلكترونية

دبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، عن إطلاق (DUBUY.com) المنصّة الإلكترونية العالمية لتجارة الجملة، ابتداءً من رواندا في أفريقيا، مع خطط مستقبلية للتوسّع في جميع أنحاء أفريقيا والعالم. وسيضيف موقع DUBUY.com ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية عبر القارة الأفريقية، من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجستية.

كما يعتمد موقع DUBUY.com على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية، بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية، لتلبية طلبات التصدير واستلام البضائع.

وتتيح المنصّة أمام الشركات العالمية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في أفريقيا وخدمتهم، بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق سريعة النمو. وتُعدّ الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في أفريقيا التي تُسجل اليوم نسبة تقل عن 0.5% من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة.

وفي عام 2018، بلغت التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا 1.6 مليار درهم (434.8 مليون دولار)، في ظل نمو حجم التجارة بينهما على مدار العقد الماضي في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين. ومن خلال الجمع بين منصّة DUBUY.com والبنية التحتية اللوجستية المادية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية القائمة على البيانات، سيتم حلّ عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية، ويشمل ذلك التنفيذ الموثوق للتعاملات والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.