6 أسئلة أجب عليها قبل أن تقترض؟

حسام عبدالنبي (دبي)

يُقدم البعض على الاقتراض من أجل سداد ديون قائمة أو لاستخدام قيمة القرض في التحول إلى نمط حياة يفوق إمكانياتهم الفعلية، وقد يفكر البعض الآخر في الاقتراض من أجل الاستثمار سواء في الأسهم أو غير ذلك، وكلها أمور خاطئة ولكنها شائعة الحدوث. ودائماً ما ينصح الخبراء والمستشارون الماليون، الأفراد بعدم التورط في فخ القروض أو الاقتراض بوعي وعدم الإفراط في الاقتراض إذا كان الأمر ضرورة، ولذا فقد حددوا عدداً من الأسئلة التي يجب على كل فرد أن يجيب عليها بدقة قبل أن يقترض وهي:

• هل أنت في حاجة ماسة إلى الاقتراض، أم يمكنك إيجاد بدائل أقل تكلفة وأقل ضرراً مثل الاقتراض من أحد الأقارب أو الأصدقاء لتجنب الفوائد العالية والمسائلة القانونية حال التعثر؟

• إذا كان الاقتراض لأغراض ترفيهية أو لعيش أسلوب حياة يتجاوز إمكانياتك الفعلية مثل السفر لقضاء عطلة سنوية في الخارج أو لشراء سيارة فارهة، اسأل نفسك مسبقاً هل تساوي تلك المتعة السريعة التورط في دين بنكي لعدد من السنوات، وما قد يصاحب ذلك من ضغوط نفسية ومادية واحتمالات التعثر ومن ثم الخضوع تحت طائلة القانون؟

• قبل التورط في القرض اسأل نفسك هل القسط الشهري للقرض والذي تم الاتفاق مع البنك على سداده، يتناسب فعلياً مع التزاماتك الشهرية، ويمكنك سداده في حال وجود أي مستجدات طارئة خارج الحسبان؟

• اعرف جيداً أن التعامل مع مشكلة الديون عبر الاستمرار بالاقتراض مجدداً هو خطأ كبير، وسيؤدي بك إلى الدخول في حلقة مفرغة من الديون، واسأل نفسك في البداية ما هو السلوك الذي ورطني في الدين ويجب تغييره كخطوة أكثر أهمية لمعالجة الديون الحالية؟

• لا تنخدع بسعر الفائدة المخفض أو عروض البنوك وراجع الفائدة والرسوم وجدول السداد بدقة حتى تستطيع تحديد هل أعباء القرض والمبلغ الإجمالي الذي يتم سداده في النهاية يتناسب مع الحاجة إلى القرض؟

• قبل أن تقترض من أجل الاستثمار في أي مجال (خاصة الأسهم)، هل تضمن أن يحقق الاستثمار عائداً يفوق قيمة فائدة القرض، وهل تضمن عدم خسارة المبلغ المستثمر بالكامل أو الجزء الأكبر منه، فإذا كانت الإجابة لا، فيكون عليك عدم الاقتراض من الأساس؟.