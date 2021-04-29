ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ انخفض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقاً للتعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأوقية.

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونجرس.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2947.96 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1221.76 دولار، وربحت الفضة 0.8 بالمئة لتسجل 26.38 دولار للأقية.