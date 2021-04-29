أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

واصلت أسعار النفط المكاسب، اليوم الخميس، بعد ارتفاع واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت توقعات إيجابية بشأن تعافي الطلب هذا الصيف على مخاوف بشأن تأثير زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان والبرازيل.

وصعد خام برنت تسليم يونيو 22 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 64.04 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتاً أو 0.3 بالمئة.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 90 ألف برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين التي كانت لزيادة 659 ألف برميل.