السياحة الداخلية تُنعش فنادق الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتلقى فنادق في الإمارات حجوزات كثيفة لإجازة عيد الفطر تفوق توقعات عاملين فيها، لترفع من تفاؤلهم بتعافي القطاع مدعوماً بنشاط سياحي داخلي في ظل جائحة «كورونا» والعزوف عن السفر الخارجي.

وتوقعوا أن ترتفع معدلات إشغال فنادقهم بنسبة تصل إلي 80%، وتصل إلى إشغال كامل، لا سيما في المنتجعات الشاطئية أو تلك القريبة من مراكز التسوق، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واشتراطات السلامة.

يقول سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لـ«روتانا للفنادق»: «نشهد طلباً مرتفعاً من السياحة الداخلية خلال إجازة عيد الفطر، حيث تسجل فنادقنا في رأس الخيمة والفجيرة إشغالاً كاملاً في وقت تسجل فيه فنادقنا في دبي إشغالاً يصل إلى 80%، بالتوازي مع الطاقة الاستيعابية التي تم تحديدها للفنادق في الإمارة».

ويضيف: «أما فنادقنا في أبوظبي، فتسجل معدلات إشغال تصل إلى 85% اعتماداً على الحجوزات لغاية اليوم».

ويؤكد أن الطلب من السياحة الداخلية يفوق التوقعات لفترة إجازة العيد، ما ينبئ بأداء إيجابي للفنادق وتحقيق التعافي من الجائحة.

ويقول ستيجن باستيانز نائب الرئيس والمدير التجاري في «هيلتون الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا»: «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عدد حجوزات الإقامة في فنادقنا في الإمارات منذ بداية الوباء العالمي، حيث يفضل السكان قضاء عطلاتهم داخل الدولة وضمن وجهات مميزة بخدماتها خلال المناسبات والعطلات».

وأضاف: «احتفاءً بعيد الفطر هذا العام، نقدم مجموعة من عروض الإقامة في جميع فنادقنا في الدولة، حيث نقدم عروضاً خاصة للإقامة في فندقنا في جزيرة ياس (هيلتون أبوظبي جزيرة ياس) مع فرصة الدخول لأحد المنتزهات الترفيهية بأسعار جاذبة إلى جانب عروض خاصة لفندقنا في رأس الخيمة (هيلتون رأس الخيمة بيتش ريزورت) إلى جانب فندقنا في دبي (هيلتون دي جميرا)».

ويؤكد باستيانز: «جميع عروضنا تتضمن تطبيق برنامج (هيلتون كلين ستاي) Hilton CleanStay، الذي يقدم معياراً غير مسبوق ورائداً على عملية التنظيف والتعقيم».

وفي السياق نفسه، تقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «إن حجوزات العيد تفوق التوقعات حيث من المتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية خلال الإجازة، حيث إنها تفوق التوقعات وتنبئ بتعافي القطاع للفترة المقبلة». وتوقعت عوني أن تسجل فنادق المجموعة في دبي وأبوظبي إشغالاً يفوق السبعين بالمئة خلال إجازة عيد الفطر من السياحة الداخلية بشكل أساسي. ويبلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني الإماراتي نحو 41 مليار درهم في 2019، وتبلغ حصة السياحة الداخلية نحو 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بـ77% للسياحة الدولية، بحسب البيانات الرسمية المحلية.