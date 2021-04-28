الإمارات تستضيف تمرين كونفكس-3 الدولي «براكة الإمارات» العام الجاري

أبوظبي (وام)

أعلنت دولة الإمارات استضافتها تمرين الطوارئ من المستوى الثالث المعروف بـ«كونفكس-3» خلال الربع الأخير من العام الجاري تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدعوة أكثر من 170 دولة ومنظمة دولية للمشاركة.

ويعتبر هذا التمرين من أكثر التمارين تعقيداً ويتم تنفيذه كل 3 أو 5 سنوات بهدف تقييم قدرات الاستجابة والإنذار للطوارئ الدولية في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية حسب الاتفاقيات المعتمدة ويعد فرصة لتقييم مدى ملاءمة بروتوكولات الاتصال والتعاون الحالية إضافة إلى تحديد نقاط التحسين في أنظمة الاستجابة الوطنية والدولية.

ويحمل هذا التمرين مسمى «براكة الإمارات» وسيتم تنفيذه بإشراف وطني من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووفقاً للإطار التشريعي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية وبمشاركة شركة نواة للطاقة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية وعدد من الجهات الأخرى المعنية. وتستضيف دولة الإمارات تمرين «براكة الإمارات» بهدف استعراض قدرات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية الموجودة في الدولة، وإبراز الجاهزية والإمكانيات الوطنية للمجتمع الدولي في هذا المجال وتأكيد مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الدولة.

ويدعم التمرين الجهود التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. وستدور أحداثه الرئيسية وسيناريوهاته في محطة براكة للطاقة النووية بأبوظبي ما يتطلب تفعيل منظومات الاستجابة للجهات المعنية المختلفة وقيامها بالإجراءات والخطط لحماية الأفراد والبيئة.

وعلى المستوى الدولي -وكما هو مخطط له- سيتخلل هذا التمرين ولأول مرة في تاريخه إرسال فرق مساعدة دولية ميدانية لدعم الجهود المبذولة في الدولة للسيطرة على الحدث والتقليل من تأثيراته السلبية.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد تم تصميم تمرين كونفكس لتقييم وتحسين القدرات والكفاءات التي لديها ولدى دولها الأعضاء في مجال التصدي للطوارئ النووية والإشعاعية.. إذ صمم التمرين على 3 مستويات من الصعوبة في المستوى الأول يتم التأكد من تفعيل نقاط الاتصال الأساسية كالهاتف والبريد الالكتروني والأنظمة الإلكترونية الأخرى.. وفي المستوى الثاني يتم التأكد من آليات وطرق تبادل المعلومات. وبالنسبة للمستوى الثالث يتم التأكد من اختبار المنظومة بشكل كامل.