«تنظيم الاتصالات» تحصل على «أيزو» في اعتماد أجهزة الاتصالات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن حصول المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات على شهادة أيزو (17065) في اعتماد أجهزة الاتصالات.

وجاء حصول المختبر الوطني على هذه الشهادة الصادرة عن مركز الإمارات العالمي للاعتماد، تتويجاً للممارسات المعيارية المطبقة في المختبر، بما يتماشى مع حرص إدارة «الهيئة» على تطبيق أفضل المعايير العالمية وتبنيها في العمليات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وينسجم هذا الإنجاز مع ما حققته خلال العام الماضي، حيث حصلت على شهادتين من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهما شهادة أيزو (17025) في الاعتماد الدولي للمختبر الوطني لأجهزة وتقنيات الاتصالات، وشهادة أيزو (17020) لتفتيش ومراقبة سوق أجهزة الاتصالات، وجاء حصولها على هاتين الشهادتين الدوليتين نتيجة التزامها بتطبيق المعايير الفنية الخاصة باعتماد المواد والأجهزة ومعايير الفحص والتفتيش التي أطلقتها المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC، وبما يتماشى مع ثقافة الجودة والتميز التي اتسمت بها مسيرة «الهيئة»، وصولاً إلى أن أصبحت واحدة الجهات الحكومية الرائدة والأكثر حضوراً وحرصاً على سعادة المتعاملين.

وقال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن اعتماد أجهزة الاتصالات يمنح الثقة للجميع بأن هذه الأجهزة تتوافق مع المعايير الفنية والتقنية، وحصول «الهيئة» على هذه الشهادة يؤكد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاعتماد، بما فيها تأهيل الموارد البشرية، وخطط الاعتماد والفحص والتقييم، بالإضافة إلى أنظمة الجودة المطبقة، وعمليات فحص العينات المخطط استيرادها أو تلك الموجودة في السوق».