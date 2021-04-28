906 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 906 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 231 مبايعة بقيمة 523.92 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 137.98 مليون درهم، و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 385.95 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بقيمة 70 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة

وسجلت الرهون قيمة قدرها 349.61 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 210.19 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 139.41 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 70 هبة بقيمة 32.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 26 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة مليونين درهم.