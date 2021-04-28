مساهمو «دانة غاز» يقرون توزيع أرباح نقدية

الشارقة (الاتحاد)

أقرّ مساهمو شركة «دانة غاز»، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: «أظهرت شركة دانة غاز خلال العام 2020 أداءً متميزًا مما عكس كفاءاتها المالية ومرونتها التشغيلية في مواجهة التحديات التي يفرضها المشهد الاقتصادي الكلي التي جاءت مصحوبة بتقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام. وفي ظل النتائج التي حققتها الشركة بالتزامن مع التوقعات الواعدة على خلفية تعافي أسعار النفط وانتعاش الأسواق، فإنه يسعدني، الحصول على موافقة السادة المساهمين على توزيع أرباح بقيمة 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية 2020، وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي انعقد أمس. ونحن على ثقة بأن تحسن أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الجاري سيدعم مركزنا المالي القوي خلال 2021، بينما نواصل العمل على تطوير كفاءاتنا التشغيلية». وكانت دانة غاز قد أعلنت عن انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية، يضم 11 عضواً لمدة ثلاثة أعوام.