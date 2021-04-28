2.3 مليار درهم أرباح «اتصالات» الربعية

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات «مجموعة اتصالات» الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.3 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9%، وبهامش صافي ربح نسبته 18%.

ووصلت أرباح «مجموعة اتصالات» الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

وبلغت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من العام 2021 إلى 12.4 مليون مشترك، في حين وصلت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 4%.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، «تأتي نتائج ‹اتصالات› للربع الأول من العام 2021، استمراراً لأدائها القوي والمميز الذي نجحت من تحقيقه خلال العام الماضي، بفضل المرونة التي أظهرتها عبر مختلف عملياتها التشغيلية. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19، إلا أن هذه النتائج تؤكد على استمرار نظرة الشركة المتفائلة والإيجابية نحو المستقبل. كما تمكنت ‹اتصالات› أيضاً من تحقيق أداءً قياسياً، عبر مساعدة عملائها على التكيف مع واقع العمل والتعلم الجديد ومن أي مكان، مع مواصلة تقديم الخدمات المبتكرة والرقمية التي يحتاجها العملاء ويتطلعون إليها».

وأضاف «حرصت فرق عمل الشركة على توفير مختلف أشكال الدعم اللازم للعملاء أينما كانوا وفي أي وقت، وبالشكل الذي مكَّنهم من التمتع بالخدمات والتقنيات الضرورية التي حافظت على بقائهم على اتصال دائم. لقد أصبح من الواضح أن التحول الرقمي هو محرك النمو المستقبلي، وهو ما يجعل من مشغلي الاتصالات الممكن الرئيسي والفاعل لتحقيق هذا التحول والارتقاء به. من هنا، ستواصل ‹اتصالات› جهودها لتحقيق استراتيجيتها المتمثلة في ‹قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات.