325 مليون درهم أرباح «دبي التجاري»

دبي (الاتحاد)

حقق بنك دبي التجاري 325 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق البنك نتائج أفضل للربع الأول 2021 حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول 2020. استمر التحسن في ظروف الأعمال المحلية ومستويات الثقة بينما تفاوت مستوى التعافي إثر جائحة فيروس كورونا-19 في مختلف القطاعات».

وأضاف «مقابل هذا الانخفاض، سجل بنك دبي التجاري مستوى قياسياً لإجمالي الموجودات الذي بلغ 102 مليار درهم كنتيجة للنمو القوي في إجمالي القروض والذي ارتفع بدوره بنسبة 12% مقارنة بالربع الأول 2020.

وارتفعت ارباحنا الصافية والبالغة 325 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة الانخفاض الحاصل في المصاريف التشغيلية».