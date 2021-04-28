مؤسسات إماراتية وإيطالية تبحث تعزيز التجارة والاستثمار

دبي (الاتحاد)

بحثت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال لقاء مع وكالة التجارة الإيطالية، واتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندستريا»، سبل تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإيطاليا.

جاء ذلك خلال اجتماع التقى خلاله الوفد الإيطالي، بقيادة كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية وباربرة بيلترام، عضو مجلس إدارة ونائبة رئيس الشؤون الدولية في اتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندستريا»، في مكتب الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي المهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بالإضافة إلى ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المشاركة.