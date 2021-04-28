«دبي للمقاصة» و«دبي للإيداع» تقودان جهود التميز المؤسسي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي، التابعة لسوق دبي المالي، أمس عن أداء تشغيلي متميز لشركتي دبي للمقاصة ودبي للإيداع خلال السنة التشغيلية الأولى ومنذ إطلاقهما يوم 28 أبريل الماضي، حيث نجحت الشركتان في قيادة جهود التميز والمؤسسي والتطوير لخدمات ما بعد التداول في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكنت شركة دبي للمقاصة، أول شركة مستقلة في مجال خدمات التقاص المركزي للأوراق المالية central counterparty CCP في الإمارات والمنطقة، من تقديم ضمانات تسوية صفقات بقيمة 15.6 مليار درهم خلال سنتها التشغيلية الأولى. ووفرت الشركة آلية جديدة للحد من مخاطر الطرف المقابل لأعضاء التقاص، كما ارتقت بعملية إدارة المخاطر المتصلة بتسوية الصفقات من خلال استحداث صندوق الإخلال بالالتزامات لتسوية الصفقات غير المكتملة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك للتعاطي مع أي حالات عدم سداد محتملة من جانب أعضاء التقاص.

وتتعاون شركة دبي للمقاصة حالياً مع 30 عضواً ينشطون في مجال تداول وتقاص الأوراق المالية، كما تحوز ضمانات بقيمة 2.05 مليار درهم.

وبدورها، نجحت شركة دبي للإيداع، شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية الأولى والوحيدة، حتى تاريخه، المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ تعاملات بقيمة 75.8 مليار درهم، بما في ذلك تسويات أوراق مالية، إجراءات شركات، وصفقات أوراق مالية أخرى متنوعة خلال العام 2020. كما نجحت الشركة خلال العام ذاته في إنجاز توزيع أرباح نقدية إجماليها 20.63 مليار درهم على 365.450 مساهماً في مجموعة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك من خلال بطاقة آيفستر والتحويل إلى الحسابات المصرفية.

وتعليقاً على أداء الشركتين خلال السنة التشغيلية الأولى، قالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: «يسعدنا نجاح كل من دبي للمقاصة ودبي للإيداع في تحقيق العديد من أهدافهما، بما يمنح قوة دفع كبيرة لجهودنا المتواصلة لتعزيز بنية وتنافسية خدمات ما بعد التداول في دبي ودولة الإمارات.