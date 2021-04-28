«حرة مطار الشارقة» تستقطب شركة «فورباك للصناعات» الهندية

الشارقة (الاتحاد)

عززت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مكانتها وجهة بارزة للشركات الصناعية العالمية مع إعلان شركة «فورباك للصناعات» الهندية الرائدة عالمياً في إنتاج وصناعة وإعادة تدوير ورق الكرافت والورق المقوى والمنتجات البلاستيكية عن استئجار أربعة مستودعات في «منطقة يو 2» التابعة لـ«الهيئة» بمساحة إجمالية تقدر بـ25.833 قدم مربعة.

جاء إعلان الشركة عن استثماراتها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من خلال مذكرة تفاهم وقعها سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وسامر لاكهاني رئيس شركة «فورباك للصناعات»، وذلك بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين. وبموجب مذكرة التفاهم، ستستثمر الشركة برأسمال أولي يقدر بـ10 ملايين درهم؛ بهدف توفير حلول التغليف المتكاملة، وإنتاج وتسويق لفائف التغليف المطاطية اللاصقة، حيث يقدر حجم المردود السنوي من أعمال الشركة كمرحلة أولى نحو 50 مليون درهم، كما تستهدف الشركة تصنيع منتجات أخرى مثل المناديل الورقية وصناديق الورق المقوى وغيرها من المنتجات البلاستيكية.

ورحب سعود سالم المزروعي بقرار انضمام شركة «فورباك للصناعات» الهندية إلى المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وافتتاح أول فرع لها في إمارة الشارقة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل اعترافاً عالمياً إضافياً بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة وحرة مطار الشارقة الدولي للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص المتنامية في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.