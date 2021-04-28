البنوك تدعم مؤشر سوق الأسهم السعودية

دبي (رويترز) - تفوق أداء البورصة السعودية على مستوى المنطقة اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب لأسهم القطاع المالي، في حين أغلقت أسواق الخليج الرئيسة الأخرى على تراجع. قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أمس الثلاثاء، إنه ليس لدى المملكة أي خطط لسن ضريبة على الدخل وإن قرار يوليو بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة «مؤقت».

رفعت المملكة هذه الضريبة إلى ثلاثة أمثالها تعويضاً عن أثر انخفاض إيرادات النفط. وتقدم المؤشر الرئيس في السعودية 2.6 بالمئة إلى 10531 نقطة، مدعوماً بقفزة 4.3 بالمئة لسهم مصرف الراجحي وزيادة سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 6.5 بالمئة. وزاد سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.1 بالمئة.

وقال ولي العهد في تصريحاته التي بثها التلفزيون إن المملكة تجري مباحثات لبيع واحد بالمئة من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.6 بالمئة إلى 6083 نقطة، متأثراً بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 بالمئة. وخسر مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة إلى 2620 نقطة، تحت وطأة تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة ونزول سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة. أعلن أكبر بنك إسلامي في الإمارات ربحاً صافياً بلغ 853 مليون درهم (232.25 مليون دولار) في الربع الأول من العام، انخفاضاً من 1.11 مليار درهم قبل سنة. لكن سهم الخليج للملاحة أغلق مرتفعاً 1.3 بالمئة مع إتمام شركة الشحن عملية إعادة هيكلة لدين يبلغ 200 مليون درهم (54.45 مليون دولار) وتوقعها تحولاً إلى الربحية في 2021.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.2 بالمئة إلى 1486 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط 0.5 بالمئة إلى 3735 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة الكويت 0.9 بالمئة إلى 6658 نقطة. ونزل المؤشر القطري 0.3 بالمئة إلى 10940 نقطة مع خسارة سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.6 بالمئة بعد تحقيق مكاسب لأربع جلسات. وتراجع سهم أريد 0.1 بالمئة. وقالت شركة الاتصالات اليوم إنها مددت الفترة الحصرية في مذكرة تفاهم مع سي.كيه هتشيسون القابضة فيما يتعلق بدمج محتمل لوحدتيهما للاتصالات في إندونيسيا.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1 بالمئة إلى 10475 نقطة مع تراجع معظم أسهمه مثل سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 4.1 بالمئة.