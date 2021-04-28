«تداول» السعودية تعين بنوكاً لطرحها الأولي

الرياض (رويترز) - قالت مجموعة تداول السعودية، مالكة سوق الأسهم المحلية والمشغلة لها، اليوم الأربعاء إنها عينت جيه.بي مورجان وسيتي جروب وذراع الأوراق المالية للبنك الأهلي السعودي لطرحها العام الأولي.

تقول تداول إن طرح أسهمها للاكتتاب العام يسمح لها بالتوسع ويقوي مركزها عالمياً. والصفقة جزء من جهود المملكة لتنويع موارد الاقتصاد.

تداول هي سوق الأسهم الأكبر في العالم العربي، بقيمة سوقية 2.5 تريليون دولار.

كان الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد الحصان قال في وقت سابق إن سوق الأسهم السعودية أصبحت شركة قابضة تحت اسم مجموعة تداول السعودية، وذلك قبيل إدراجها المقرر هذا العام.

وتضم المجموعة أربع شركات تابعة هي سوق الأوراق المالية تداول السعودية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، وشركة وامض للخدمات والحلول التقنية.

