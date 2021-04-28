نتائج شركات تضغط على «وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - فتح المؤشران داو جونز الصناعي وناسداك المجمع في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الأربعاء بعد نتائج متباينة لشركات تكنولوجيا كبيرة وتبعث على التشاؤم لبوينج، في حين يأمل المستثمرون أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بتعهده الإبقاء على سياسة التيسير النقدي.

نزل داو 124.5 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة مسجلاً 33860.46 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضاً 1.6 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 4185.14 نقطة، وتراجع ناسداك 7.4 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 14082.782 نقطة.

