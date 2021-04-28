«المركزي المصري» يبيع أذون خزانة ويثبت الفائدة

القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن البلاد باعت أذون خزانة مقومة بالعملة الأميركية لأجل عام واحد بقيمة 988.5 مليون دولار مع متوسط عائد 3.095 بالمئة. ومن المقرر تسوية العطاء في الرابع من مايو. كان وزير المالية المصري محمد معيط قال في مطلع ديسمبر إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار.

أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2021-2022 أن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 بالمئة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار) مقابل 997.7 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021. وتستهدف مصر في مشروع الموازنة أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.

في غضون ذلك، قال البنك المركزي في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير اليوم الأربعاء.

أبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.

من جهة أخرى، أفادت بيانات نشرها البنك المركزي بأن المعروض النقدي (ن2) نما 20.06 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

بلغ المعروض النقدي 5.13 تريليون جنيه في مارس، ارتفاعا من 4.28 تريليون جنيه قبل عام.