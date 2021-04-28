توقف تحميلات «برنت» بميناء بريطاني.. ما السبب؟

لندن (رويترز) - سيتوقف تدفق تحميلات خام برنت في بحر الشمال البريطاني، والتي تدعم عقود خام برنت القياسي العالمي، في منتصف مايو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اتحاد يونايت للعمال ومجلس جزر شِتلاند الذي يوظفهم.

وقال جون بولاند المسؤول في يونايت "نأمل في التوصل إلى قرار دون تحرك بالإضراب، لكن إذا احتجنا للقيام بتحرك، فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم فو. أعضاؤنا على القاطرات يجلبون الناقلات إلى الميناء، وبدونهم لن تتمكن الناقلات من التحميل أو التفريغ". وأضاف "هناك مساحة تخزين محدودة في سولوم فو، لذلك فقد يكون لهذا تأثير على الإنتاج في حقلي برنت ونينيان".