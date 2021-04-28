عجز تجارة السلع الأميركي يرتفع في مارس

واشنطن (رويترز) - زاد عجز تجارة السلع الأميركي في مارس، مما يشير إلى أن التجارة ستتأخر على الأرجح في اللحاق بركب النمو الاقتصادي في الربع الأول، لكن ذلك قد يعوضه طلب محلي قوي في ظل حزمة تحفيز هائلة وتخفيف لقيود مرتبطة بالجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء: إن عجز تجارة السلع زاد أربعة بالمئة إلى 90.6 مليار دولار الشهر الماضي. وصدر هذا التقرير قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها غداً الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية قوية عند 6.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بعد أن حقق نمواً 4.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقا لآراء خبراء اقتصاديين في مسح أجرته رويترز.