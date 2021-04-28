«يوتيلسات» تستثمر في «وان ويب»

باريس (أ ف ب) بعد عام من إفلاسها، توشك شركة وان ويب على جمع التمويل اللازم لكوكبتها من الأقمار الاصطناعية المخصصة لتوفير خدمات الإنترنت العالي السرعة، إذ أعلن المشغل الأوروبي «يوتيلسات»، أمس الثلاثاء، استحواذه على نحو 24 في المئة من «وان ويب» بقيمة 550 مليون دولار، ما يوفر منافساً جدياً لـ«سبايس إكس».

وتعطي هذه المساهمة «يوتيلسات» حقوق حوكمة مشابهة لتلك التي تحظى بها الحكومة البريطانية وتكتل شركات «بهارتي جلوبال» الهندي، اللذين وضعا اليد على «وان ويب» العام الماضي حين كانت في مرحلة إفلاس، وفق ما أكدت «يوتيلسات» في بيان. وفي بداية جائحة «كوفيد - 19»، لم تنجح الشركة في حشد الأموال اللازمة لتمويل كوكبتها من الأقمار الاصطناعية واضطرت إلى وضع نفسها تحت حماية الفصل الحادي عشر من القانون الأميركي المتعلق بحالات الإفلاس. واستثمر كل من حكومة البريطانية وتكتل «بهارتي» الناشط خصوصاً في قطاع الاتصالات، لاحقاً 500 مليون دولار واختيرا للاستحواذ على الشركة في يوليو.

الإنترنت السريع

وتزداد مشاريع الأقمار الاصطناعية في المدار المنخفض لتلبية الحاجة المتزايدة إلى الإنترنت السريع وتطوير الأكسسوارات المتصلة بـ«الإنترنت».

وترمي «وان ويب» إلى نشر 648 قمراً اصطناعياً على علو مئات الكيلومترات لتوفير «الإنترنت» السريع في أنحاء العالم. وهي أطلقت حتى الساعة 182، بينها 36 قمراً يوم الاثنين.

ومن المقرر إطلاق الخدمة التجارية بحلول نهاية العام في بعض المناطق على أن يجري توسيعه في 2022 إلى العالم أجمع.

وأشارت «يوتيلسات» إلى أن الاستثمار في الشركة «يتيح تمويل (وان ويب) بصورة شبه كاملة، كما أن (وان ويب) في موقع متقدم لتوفير التمويل المتبقي في بحر السنة الحالية».

مشاريع متنافسة

ويوفر ذلك 80% من التمويل اللازم لـ648 قمراً اصطناعياً مصنوعاً في فلوريدا بفضل مشروع مشترك مع شركة إيرباص المصنّعة للطائرات، وفق «وان ويب».

ونجحت «وان ويب» في حشد 350 مليون دولار من مصرف سوفت بنك الياباني و50 مليوناً من شركة «هيوز نتوورك سيستمز» الأميركية المشغلة للأقمار الاصطناعية في مطلع العام.

ولـ«يوتيلسات» المتخصصة أساساً في الأقمار الاصطناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض المتمركزة على مسافة 36 ألف كيلومتر والمستخدمة خصوصاً للبث التلفزيوني، يمثل هذا الاستثمار «مدخلاً جذاباً للإفادة من الفرص الكبيرة المقدمة من الأقمار الاصطناعية في المدار المنخفض».

فرص توفرها الأقمار الاصطناعية

وأوضح المدير العام لـ«يوتيلسات» رودولف بيلمر في بيان أن «هذا الاتفاق يتيح لنا اغتنام فرصة رائعة لقطاعنا توفرها الأقمار الاصطناعية غير الثابتة بالنسبة إلى الأرض. نحن على قناعة بفرص نجاح (وان ويب) بفعل دخولها المبكر إلى السوق والأولوية بحقوق استخدام الطيف والتكنولوجيا التطورية والقابلة للتكيف».

ورأى وزير الاستراتيجيات الصناعية في بريطانيا كوازي كوارتينج أن «هذه الشراكة الجديدة الواعدة تتيح تعزيز دينامية وان ويب التجارية».

ولن يؤدي هذا الاستثمار في الأقمار الاصطناعية للاتصالات في المدار المنخفض إلى إعادة النظر في مشاركة «يوتيلسات» في تحالف المصنعين ومشغلي الأقمار الاصطناعية وشركات الاتصالات المكلفة من المفوض الأوروبي تييري بروتون النظر في الجدول الاقتصادية لمشروع أوروبي لمجموعة أقمار اصطناعية للاتصالات الآمنة.

وقالت «يوتيلسات»: «إنه ليس هناك أي تعارض، فنحن نسلك مساراً زمنياً متباعداً للغاية».