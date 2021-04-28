شراكة لتعزيز المدفوعات الرقمية في الإمارات

دبي (الاتحاد) أبرمت شركة التكنولوجيا المالية PayBy شراكة جديدة مع NT.Payments، بهدف تعزيز حضورها وتوسيع نطاقها في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، يستطيع مستخدمو تطبيق PayBy الآن إضافة مبالغ إلى محافظهم في التطبيق عبر أكشاك NT.Payments ، مما يسمح لهم باستخدام سلسلة من الخدمات المالية، بما في ذلك سداد مستحقات البطاقات الائتمانية وشراء السلع والخدمات. جدير بالذكر أن NT.Payments لديها أكثر من 4500 كشك يسهل الوصول إليها في جميع أنحاء الدولة. ويمكن للمستخدمين معرفة أقرب كشك للدفع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ NT.Payments ، مما يسمح يزيادة محفظتك الرقمية أينما كنت.

وبعد إضافة رصيد، يمكن لمستخدمي تطبيق PayBy الاستفادة من مجموعة من خدمات الدفع الرقمية بما في ذلك الدفع مقابل المرافق والخدمات الحكومية ودفع فاتورة الهاتف المحمول وتحويل الأموال إلى الأصدقاء والأسرة ، وسداد المدفوعات من دون تماس ومن دون نقد عبر الإنترنت، وعند استلام المنتجات وفي متاجر البيع بالتجزئة.

في هذا السياق، تعمل الشراكة الاستراتيجية بين PayBy و NT.Payments على تعزيز تجارب المستخدم و وسيع قاعدة المستخدمين. ومن خلال أكشاك المدفوعات التابعة لـ NT.Payments ، بات بإمكان الأشخاص غير القادرين على الاستفادة من الخدمات المصرفية في الدولة - عادة الأفراد ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط ​​- تحويل الأموال إلى نقود رقمية، والوصول إلى مجموعة من الخدمات المصرفية.

وتعكس الشراكة مع NT.Payments التزام شركة PayBy في دعم رؤية دولة الإمارات 2021 في تعزيز التحوّل إلى مجتمع غير نقدي. ما يقرب من ثلاثة أرباع (70٪) سكان دولة الإمارات العربية المتحدة قد تحولوا إلى الطرق غير النقدية لدفع ثمن البقالة والمرافق وفواتير المطاعم، لأنها أكثر صحة وأمانًا؛ وكانت هذه من بين النتائج الرئيسية لدراسة بارزة أجرتها شركة PayBy حول آثار جائحة COVID-19 على مشهد المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أنه تم إضافة تطبيق PayBy أيضاً إلى منصة سداد أبوظبي والتي تمكن المقيمين والمواطنين من استخدام تطبيق PayBy عند إكمال الخدمات والمعاملات الحكومية الرقمية من خلال منظومة "تم" للخدمات الحكومية المتكاملة.