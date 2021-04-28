مشاركون من 62 دولة بـ«الملتقى 2021»

دبي (الاتحاد) من المقرر تمثيل 62 دولة رسمياً في معرض سوق السفر العربي 2021 «الملتقى» الذي يقام بنسخته الحية بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 مايو إلى يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

وفي عامه الثامن والعشرين، استقطب أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة العارضين الرئيسيين من الأسواق الداخلية والخارجية للدول مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا واليونان ومصر وقبرص وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والولايات المتحدة.

دعم قطاع السياحة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تعد مشاركة هذه الدول في المعرض كرد إيجابي مثير للإعجاب من شركات السفر والسياحة في جميع قطاعات السفر، نظراً لقيود السفر المختلفة المفروضة نتيجة الجائحة والمعمول بها في جميع أنحاء العالم ويقدم في الوقت نفسه دعماً كبيراً لصناعة السفر في الشرق الأوسط».

وتأمل العديد من الوجهات المشاركة في معرض سوق السفر العربي لهذا العام في جذب واستقطاب زوار دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك دول مثل: جزر المالديف على سبيل المثال سيكون لها حضور كبير في معرض سوق السفر العربي، وكذلك الدول المفضلة الدائمة مثل: ماليزيا وتايلاند وألمانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا.

وأضافت كورتيس قائلة: «حققت جزر المالديف أداءً جيداً بشكل استثنائي في عام 2021 حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 200000 زائر في أول شهرين من العام الجاري، وهي واحدة من أفضل الوجهات للمسافرين في الإمارات العربية المتحدة ولمواكبة الطلب المتزايد والمكبوت للسفر إليها فقد أعلنت طيران الإمارات في شهر مارس عن زيادة رحلاتها إليها خلال عطلة عيد الفصح، حيث توفر للعملاء 28 رحلة أسبوعياً إلى عاصمة المالديف "ماليه" مقارنة بـ 24 رحلة أسبوعياً مجدولة».

تسع قاعات

تنعقد فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 عبر تسع قاعات، تماشياً مع وإرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي والصحة والسلامة العامة، وسيتواجد هناك 11000 شخص في القاعات خلال ذلك الوقت، وسيتم إقامة نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي تحت شعار" بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة"، وسيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيسي من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة.

67 جلسة و145 متحدثاً

وسيتم خلال معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد 67 جلسة مؤتمرات مع أكثر من 145 متحدثاً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: المملكة العربية السعودية والهند والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.

ويجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي تشكل مستقبل السفر والسياحة.

ويشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2021 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل، كما سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12000 زائر من 140 دولة.