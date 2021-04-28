توزيعات قياسية لشركات «سوق أبوظبي»

أبوظبي (وام) قفز إجمالي الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على مساهميها إلى 75.73 مليار درهم خلال ثلاث سنوات «2018-2020» مما يعكس نسب العوائد الكبيرة التي يحققها المستثمرون في شركات السوق.

وتعد الأسواق المالية الإماراتية في مقدمة أسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، من حيث نسبة العائد على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة بها. وأظهرت البيانات المالية المجمعة الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو نسبة الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة بمقدار 14.7% خلال الفترة من 2018 -2020 مقارنة مع سابقتها خلال 2015 - 2017.

وتظهر البيانات المجمعة أن إجمالي قيمة الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة في سوق العاصمة وصلت 24.4 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 قبل ان ترتفع إلى 24.79 مليار درهم في العام 2019 ثم تقفز إلى 26.55 مليار درهم في العام 2020.

ويصل عدد الشركات الإماراتية المدرجة في سوق العاصمة إلى نحو 64 شركة تعمل في العديد من القطاعات وفي مقدمتها البنوك الذي يعد القطاع الأكثر توزيعا للأرباح النقدية على مساهميه. وكان النمو الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي أسهم في زيادة القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة إلى نحو 890 مليار درهم في نهاية العام 2020 مسجلة بذلك نموا كبيرا مقارنة مع إجمالي القيمة الموثق في العام 2019.