احتياطي مصر الأجنبي يغطي واردات 7 أشهر

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء: إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد الذي تجاوز 40 مليار دولار في أبريل يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من سبعة أشهر. وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس من 40.201 مليار دولار في فبراير.

وتوقعت وزارة المالية في البيان الصحفي أن يصل الفائض الأولى لميزانية السنة المالية الجارية واحداً بالمئة من الناتج المحلي و1.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2021-2022.

في غضون ذلك، قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء: إنه تقرر تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر غداً الخميس ويومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، على أن يستأنف العمل صباح الثلاثاء الرابع من مايو. وعادة ما تكون البورصة المصرية في عطلة في نفس أيام عطلة البنوك.