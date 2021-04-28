«سينوبك» الصينية تتحول للربحية

بكين (رويترز) تحولت شركة البترول والكيماويات الصينية «سينوبك» للربحية في الربع الأول بعد خسارة قبل عام وبلغ صافي الربح 18.54 مليار يوان (2.86 مليار دولار)، وسط تعاف لأسعار النفط وطلب قوي على منتجات نفطية مكررة.ومنيت أكبر مصفاة في آسيا بخسارة 19.15 مليار يوان في الربع الأول من العام الماضي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، إذ أدت جائحة فيروس كورونا إلى تقلص استهلاك الوقود.

وزاد حجم تكرير الخام 16.3 بالمئة مقارنة بمستوى متدن في العام الماضي إلى 62.52 مليون طن ما يوازي 5.07 مليون برميل يوميا مع عودة استهلاك الوقود في الصين لمستويات ما قبل «الجائحة». وزادت مبيعات المنتجات المكررة 6.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت سينوبك في بيان لبورصة شنغهاي: «تجري الشركة تعديلات كبيرة على صادرات منتجات النفط المكررة وفقاً للتغييرات في السوق وتحافظ على معدلات تشغيل مستقرة ومرتفعة لمنشآت التكرير».