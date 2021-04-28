ارتفاع أرباح بورصة لندن ووفورات «رفينيتيف» على المسار

لندن (رويترز) - أعلنت بورصة لندن زيادة أرباحها 3.9 بالمئة في الربع الأول، وقالت إنها في سبيلها لتحقيق الوفورات المنتظرة من دمج شركة رفينيتيف للبيانات والتحليلات، وهي صفقة بلغت قيمتها 27 مليار دولار. وقالت المجموعة إنها حققت وفورات حوالي 40 مليون استرليني (55.5 ملين دولار) في تكلفة التشغيل المشتركة من الاستحواذ على رفينيتيف وأطلقت منتجات جديدة.

وتابعت أنها لا تزال واثقة من تحقيق 25 بالمئة من هدف التوفير الذي أعلنته، ويبلغ 350 مليون استرليني بحلول نهاية العام، وهو ما يتفق مع التوقعات السابقة. وأكملت المجموعة صفقة الاستحواذ على رفينيتيف في يناير لتتحول البورصة التي تأسست قبل 300 عام إلى عملاق لبيانات أسواق المال في ليلة وضحاها، ولكنها تظل في المرتبة الثانية بعد بلومبرج. وتمتلك تومسون رويترز الشركة الأم لرويترز نيوز حصة 15 بالمئة في بورصة لندن بعد صفقة رفينيتيف.