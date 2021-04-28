7987 رخصة اقتصادية في «دبي الجنوب»

دبي (وام) ارتفعت وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مدينة دبي الجنوب خلال الأشهر الأخيرة، وذلك مع اقتراب افتتاح الحدث الدولي الأبرز «إكسبو2020»، الذي ينتظره العالم العام الجاري.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي ارتفاع عدد رخص الأنشطة الاقتصادية العاملة في دبي الجنوب إلى نحو 7987 رخصة في النصف الأول من شهر أبريل 2021 بنمو نسبته 1.4% مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته.

ويأتي النمو الكبير في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي الجنوب التي باتت تعرف بكونها مدينة المستقبل ووجه إمارة دبي الجديد، بعد اكتمال البنية التحتية والمشروعات التطويرية التي نفذت في المدينة بمليارات الدراهم خلال الفترة الماضية.

وفي ظل البيئة التشريعية والمتميزة والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها المدينة لمجتمع الأعمال، فقد أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وهو ما يفسر الزيادة المتواصلة في عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتجارية الصادرة منذ بداية العام الجاري. وباتت المدينة معروفة لدى المستثمرين بأنها مدينة المستقبل ووجه إمارة دبي الجديد، وموطن الفرص الاستثمارية الكبرى. ولا يزال المجال مفتوحاً أمام المطورين والمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الواعدة في هذه المنطقة، التي ستلعب دوراً مهماً في دعم ريادة دبي للأنشطة العقارية الإقليمية، كونها إحدى أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم. وتتيح مدينة دبي الجنوب لمجتمع الأعمال العديد من مرافق العمل الخاصة بالشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك وفق خيارات ومميزات كبيرة وهو ما يشجع على ممارسة الأعمال، انطلاقاً من مدينة المستقبل بكل يسر وسهولة. يشار إلى أن موقع مجمع الأعمال في دبي الجنوب بالقرب من معرض إكسبو 2020 منحه ميزة إضافية، وذلك بالإضافة إلى مميزات أخرى منها قربه من منطقة ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.